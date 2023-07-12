مدحت صالح يطلب الدعاء لـ إيمان البحر درويش

تفاعل الفنان مدحت صالح مع الأخبار التى تم تداولها حول صحة المطرب إيمان البحر درويش والذى يعانى من أزمة صحية جعلته ضريح الفراش وأثرت على بنينه بشكل كبير.

وطلب مدحت صالح من خلال منشور له على فيسبوك الدعاء للفنان إيمان البحر درويش قائلا:"اللهم يا مُعافي الناس ومُبدئ الشفاء، نرفع إليك دعواتنا المخلصة، نسألك برحمتك الواسعة وقدرتك العظيمة أن تمُن على الفنان الكبير إيمان البحر درويش بالشفاء العاجل والتام، اللهم آمين.

أكدت أمنية، نجلة الفنان إيمان البحر درويش، أن "والدي تعبان بقاله سنيتين بسبب أزمة حدثت له، مشيرا إلى أن أحمد مهران لم يعد محامي والدي ولم يتواصل معه نهائيا منذ عامين.

وقالت أمنية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه “انا من امبارح مردتش على حد وفيه ناس حاولوا يتواصلوا معايا بالفعل للإطمئنان على والدي”.

وتابعت نجلة الفنان إيمان البحر درويش، أن والدي الأن ليس في المستشفى،مطالبة الجمهوربالدعاء لوالدها بالشفاء العاجل.

ومن ناحية اخرى أكد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أنه حاول الاتصال برقم إيمان البحر درويش إلا أنه وجده خارج نطاق الخدمة؛ فتعمد تصوير فيديو لتوضيح الأمر، واتصل بابنته عدة مرات لكنها لم ترد، وهو ما دفعه لإرسال رسالة على حسابها على موقع «فيسبوك»؛ أكد فيه الاستعداد لتقديم ما يلزم على المستوى النقابي.

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه يتوجه بالشكر والتحية والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موقفها المشرف لمصر كلها.