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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حجم المساحات المزروعة لدينا لا يتعدى 30%

وزير الزراعة اللبناني يشيد بالتجربة المصرية: ثاني أكبر مُصدر للموالح عالميا

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، إنّ مصر على سبيل المثال، تستورد لكنها أصبح لديها اكتفاء ذاتي وتصدر، وأصبحت ثاني أو ثالث مصدر للموالح في العالم، وقد تكون من الخمسة الأوائل في البطاطس، هذا الامر جيد، ونطمح في لبنان إلى هذا الأمر.

 

وأضاف "حسن"، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن لبنان لا يمكنه كدولة ان يستورد ما يأكل، ولكن يجب أن يكون لديه الحد الأدنى من السلة الغذائية موجود في الداخل اللبناني مثل القمح والبقوليات واللحوم البيضاء وغيرها.

 

وتابع وزير الزراعة اللبناني، أن حجم المساحات المزروعة في لبنان لا يتعدى نسبة 30%، وهناك مساحات شاسعة مستثمرة اليوم، لذلك، فإن الوزارة تضع خطة لجذب الاستثمارات الداخلية والعربية في سبيل أن يكون هناك قطاع خاص يعمل مع القطاع الخاص اللبناني ضمن رعاية ومظلة وزارة الزراعة اللبنانية.

منظومة الدعم في قطاع الزراعة

وحول منظومة الدعم في قطاع الزراعة، قال: "قبل عام 2019 كان هناك دعم، لكنه عشوائي، وبالتالي، فإنه لم يثمن ولم يغن من جوع، فقد تم هدر مليارات الدولارات من قبل الهيئات المانحة والفاو، ولكن النتيجة أن الواقع الزراعي في لبنان لم يتغير، واليوم، فإن الموضوع مختلف كليا، لدينا استراتيجية في وزارة الزراعة وشراكات، أتحدث عن شراكات أوروبية وشراكات عالمية وشراكات عربية".
 

الزراعة وزير الزراعة اللبناني التجربة المصرية المساحات الدكتور عباس الحاج حسن لبنان السلة الغذائية

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