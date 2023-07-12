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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الحكومة: نستهدف وصول الدين الداخلي لـ75 % خلال 5 سنوات

السفير نادر سعد المتحدث
السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إقرار البرلمان إلغاء المزايا التفضيلية لشركات الدولة ومساواتها بالقطاع الخاص.

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مدبولي: نستهدف دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة وانخفاض معدل البطالة رغم الظروف الاقتصادية.. وقرارات تأجيل المشروعات لا ينطبق على حياة كريمة


وقال نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد: تم وقف مشروعات لم يتم الشروع في إنشائها طالما أنها تحتاج مكونا دولاريا.


 

واضاف نادر سعد ، أن نسبة الدين يصل إلى 97 % من الناتج المحلي، وأعلن وزير المالية أن الحكومة تستهدف وصول نسبة الدين الداخلي ما بين 75 و85 % خلال 5 سنوات.


ولفت السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن أفضل المراحل التاريخية بلغ الدين 79 % من الناتج المحلي، لافتا إلى أن الدين العام بلغ في وقت سابق 160 من الناتج المحلي.


 

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