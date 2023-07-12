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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعلان خطير من تايوان.. تحليق 4 قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية

قاذفة قنابل
قاذفة قنابل

قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن القوات الجوية والبحرية الصينية أجرت مناورات واسعة النطاق شاركت فيها مقاتلات وقاذفات وسفن حربية إلى الجنوب والجنوب الغربي من الجزيرة، أمس الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحف دولية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تُواصل فيه بكين ضغطها العسكري على تايبيه، لأخذها نحو الإستسلام لها، والإقرار بسيادة الصين على أراضيها القديمة.

وأضافت الوزارة، اليوم الأربعاء، أنها رصدت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، دخول 32 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، من بينها مقاتلات ومروحيات وطائرات إنذار مبكر، وغيرها.

وكان من بين تلك الطائرات أيضاً 4 قاذفات «إتش-6» قادرة على حمل رؤوس نووية حلقت إلى الجنوب من تايوان وفوق المحيط الهادي، قبل العودة إلى الصين.


كانت الوزارة قد قالت، في وقت متأخر، أمس، إن طائرات القوات الجوية الصينية تعمل، بالتنسيق مع السفن الصينية، لإجراء مناورات عسكرية مشتركة جنوب الجزيرة، وإن 4 سفن حربية صينية شاركت في «دوريات الجاهزية القتالية».

 

 

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