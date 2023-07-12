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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يبحث مُقترحات إنشاء كوبري مُشاة على محور الفريق العصار بشبرا الخيمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إجتماعاً تنسيقياً مع الأجهزة التنفيذية للبدء بإنشاء كباري مُشاة بمحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتيسيراً لهم وعبورهم بطريقة آمنة.

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وأوضح "محافظ القليوبية "، أهمية كباري المُشاة في توفير عبور آمن للمواطنين خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية ، وتقليل الحوادث والحد من الكثافات المرورية، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ في الإعتبار دراسة ترحيل كوبري المُشاة المُنشأ بالفعل حالياً الكائن بنزلة كوبري مسطرد بحوالي 200 متر لخدمة عدد مناطق أكثر من الحالية، مع تحويل السلالم الخرسانية إلى مصاعد كهربائية تيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم.

واستعرض المحافظ ، خلال الإجتماع مقترحات أماكن إنشاء كوبري جديد  للمُشاة حسب كثافة كل  منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين،  حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة اختيار أفضل المواقع المناسبة من حيث الكثافة السكانية لتسهيل عبور المواطنين.

كما ناقش الإجتماع مُقترحات المفاضلة بين إنشاء سلم كهربائي أو مصعد للكوبري لتتناسب مع كثافة المُشاة ومدى إستيعاب عدد أكبر للمواطنين وجاري استكمال الدراسات بالتنسيق مع كلية هندسة شبرا للوصول إلى أفضل الحلول لخدمة أبناء شبرا الخيمة.

ووجه "محافظ القليوبية" بسرعة البدء بعمل دراسة كاملة وشاملة لبدء تنفيذ ترحيل وتأهيل كوبري المُشاة المُقام حالياً بنزلة كوبري مسطرد وإنشاء كوبري مُشاة جديد بمنطقة الإدارة التعليمية، مع عمل دراسة على أرض الواقع من حيث كثافة المُشاة في أوقات اليوم المختلفة وأيام الأسبوع، لإختيار المُقترح الأمثل الذي يخدم المواطنين بشكل آمن .

القليوبية الكثافات المرورية حي شرق شبرا الخيمة كبار السن وذوي الهمم محور الفريق العصار محافظ القليوبية

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