عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأهالي يدعمون أبناءهم قبل امتحان الديناميكا في القليوبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

حرص عدد من الأهالى وأولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية ، على التواجد بمحيط لجان الامتحانات لدعم أبنائهم خلال أدائهم امتحان الديناميكا ، من خلال الدعاء لهم وتلاوة القرآن الكريم أمام اللجان.

توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الديناميكا بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد حملة 100 يوم صحة ببنها ويوجه بتكثيف الانتشار

من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه جري الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر ، مضيفا أنه جرى التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان.
وأضاف الهجان، انه وجه رؤساء المدن والأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس، والاستمرار في تنفيذ الحملات على الباعة الجائلين، ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الإزعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبي ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.


من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن نحو 48886 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.


واشارت الى أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.

القليوبية طلاب وطالبات الثانوية العامة الأهالى وأولياء الأمور محافظ القليوبية مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

حدث ليلا| ظهور صادم للفنان إيمان البحر درويش .. وقرار بـ إيقاف ديانج 6 أشهر

أنا هثبتلكم.. كامل الوزير يتحدى نائبين: لو كلامكم صح هقدم استقالتي

بعد الإفراج عن الأعلاف .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبط اليوم

موضوعات متعلقة

توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الديناميكا بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد حملة 100 يوم صحة ببنها ويوجه بتكثيف الانتشار

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشارع عزبة السوق ببنها

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات جارى تنفيذها بالقناطر الخيرية

ترشيحاتنا

قبل ساعات من قمة الناتو.. روسيا تستعرض عضلاتها في العاصمة الأوكرانية

القبة الحرارية تضرب الدول العربية والكويت والعراق الأكثر تأثرا| تفاصيل

التعليم تنفي تسريب امتحان الديناميكا 2023 قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة

هل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر حقيقة أم اعتقاد؟.. الإفتاء تحسم

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل.. حيلة جديدة لسرقة أموال المستخدمين على فيس بوك.. وهواتف من Oppo تتخطى 100 مليون نسخة مبيعات

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا عن الطروحات الجديدة.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ