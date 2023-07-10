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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد حملة 100 يوم صحة ببنها ويوجه بتكثيف الانتشار

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، مبادرة 100 يوم صحة بالفرقة المنتشرة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، وذلك بهدف متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية، مشيدًا بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة يوم الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ ، وستستمر حتى يوم 6 أكتوبر 2023 والتي تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات .

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واطمأن المحافظ، على التواجد الكامل لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر المخزون الاسترايتجي للأدوية والمستلزمات الطبية ، كما حرص على التحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية بالمجان موجها المواطنين ، بضرورة الاطمئنان على أنفسهم بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية .

وأوضح المحافظ، أن الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة ، والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة ، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على مستوى عالي من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجا.

وأضاف أنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة ، إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة إلى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة .

من جانبه، قال الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم فحص عدد ١٢٢ طفل من حديثي الولادة للأمراض الوراثية ، وفحص عدد ١٣٧٣ مواطن من المقبلين على الزواج ، وفحص عدد ٢٦٧٤٣ مواطن للكشف المبكر عن الأورام ، وفحص  فيروس سي لعدد ٢١ مواطن ،  وتم فحص الأمراض المزمنة لعدد ١٧٢٧ من كبار السن، وفحص عدد ٨٠٨١ مواطن للاعتلال الكلوي لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد مرعي رئيس مدينة بنها والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبحضور الدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية ، ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالقليوبية والدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية ، والدكتورة  عزة صابر مدير الإدارة الصحية ببنها ، و مجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

القليوبية محافظ القليوبية مبادرة 100 يوم صحة عزبة السوق بمدينة بنها

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