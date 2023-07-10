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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشارع عزبة السوق ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع العاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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جاء ذلك خلال حملة قام بها المحافظ بشارع عزبة السوق بمدينة بنها خلال جولة ميدانية بالمدينة، حيث تم إزالة عدد من الإشغالات من بينها عدد من الأكشاك المخالفة ومحلات الكاوتش والتندات والمفروشات المخالفة، حيث وجه المحافظ بتحرير محاضر مخالفة واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام مشيرا أن هذا الشارع من الشوارع الرئيسية والحيوية التي تربط مدينة بنها بالطريق الزراعي ولن يسمح بإقامة أي إشغالات به.
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الإنضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين، كما ناشد المحافظ المواطنين أصحاب المحلات التي تدار بدون ترخيص سرعه التوجه للمركز التكنولوجي بالمدن والأحياء التابعين لها لاستخراج التراخيص الخاصه بهم وتقنين أوضاعهم تحت إشراف قسم الإشغالات .

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