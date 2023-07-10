عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات جارى تنفيذها بالقناطر الخيرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية بمدينة القناطر الخيرية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك لمتابعة الأعمال ودفعها وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ لتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة وإدخالها الخدمة لتخدم مواطني المدينة.

محافظ القليوبية يتفقد المحاور المرورية بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية: توريد 25 عربة طعام متنقلة للعمل بكورنيش النيل الجديد ببنها

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال الفرش الطبي والإداري لمستشفى القناطر الخيرية، حيث تم الإنتهاء من الفرش الطبي بنسبة 90% والفرش الإداري بنسبة 100% ، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء بكل قطاعات المستشفى وتشغيل المصاعد الكهربائية، كما تم ضخ المياه والغاز الطبيعي للمستشفى وأصبحت جاهزة للتشغيل .
وأجرى المحافظ جولة ميدانية بأقسام المستشفى، التي تم الانتهاء من فرشها حيث تفقد المحافظ القسم الداخلي ووجه بالحفاظ على الفرش والعمل على النظافة أولا بأول لحين تشغيل المستشفى وافتتاحها، مشيدا بالمستوى المتقدم ونوعية الفرش المستخدم بأقسام المستشفى كما تفقد المحافظ قسم الحضانات، حيث تم توريد 10 حضانات من أصل 25 حضانة و3 أجهزة تنفس صناعي للحضانات من اصل 10 جهاز كما تم توريد عدد 12 جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة وتوريد 30 سرير للعناية المركزة وتم الانتهاء من تركيب الأشعة المقطعية، ووجه المحافظ بضرورة عمل أشعة رنين بالمستشفى لخدمة المرضى .
وأكد المحافظ أنه يتابع بشكل يومي أعمال فرش مستشفى القناطر الخيرية المركزي للانتهاء منها وإدخالها الخدمة لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية، مشيرا أنه يتم فرش المستشفى على أعلى مستوى سواء في الأجهزه والمعدات والتجهيزات الطبية أو الفرش الإداري لتقديم خدمة مميزة للمرضى وتهيئة الجو الملائم للطاقم الطبي والإداري . 
وجدير بالذكر أن مستشفى القناطر الخيرية تبلغ تكلفتها 485 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و30 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى  ٢٤ حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوي المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة ٢٢٠ سرير . 
وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء السوق الحضاري الجاري إنشاؤه بالقناطر الخيرية، وذلك بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب حيث تم إنشاء عدد 20 محل تجاري بمساحة 6 مترمربع لكل محل وسيتم تشطيبهم على أعلى مستوى من الخامات وتأجيرهم لشباب المنطقة وبلغت تكلفة المشروع 3 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذه إلى 80% .
كما وجه المحافظ بإنشاء عدد 20 باكية أخرى بنفس المنطقة لاستغلال المساحات المتبقية، بالإضافة إلى عمل سويقات إضافية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم فضلا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء .
واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتي القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة بالمدينتين، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 38% وجاري إنشاء القواعد الخرسانية وتم الانتهاء من السور الخارجي .
وأكد المحافظ أن المحطة الوسيطة تقام على مساحة 4.5 فدان وتستوعب 10 آلاف طن يوميا. وسيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40% وسيتم الانتهاء منها في شهر أكتوبر القادم، وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.
وأكد المحافظ على حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية، حيث تسعى المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تغطي جميع مدن المحافظة بمدينة بنها على مساحة 9.5 فدان، لتخدم مدن بنها وكفر شكر وإنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة بالخانكة على مساحة 3.5 فدان لتخدم مدينة الخانكة للقضاء على مشكلة القمامة  بالإضافة إلى توسعة المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة لاستيعاب أكبر قدر من المتولد من القمامة بشبرا الخيمة .

القليوبية محافظ القليوبية القناطر الخيرية الفرش الطبي مستشفي القناطر الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

خططوا لاستهدافه بشارع الهرم| الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام.. والسبب “الإرهابي”

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

إعلامي: الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

موضوعات متعلقة

سوسة يتفقد أعمال التطوير والخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي بـ بنها

غياب 453 طالبا وإحالة 3 آخرين للتحقيق بسبب الغش فى القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد المحاور المرورية بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية: توريد 25 عربة طعام متنقلة للعمل بكورنيش النيل الجديد ببنها

ترشيحاتنا

شِربوا مع بعض وخنقه| طالب إعدادي يدفع حياته ثمن خيانة صديقه بحيلة شيطانية

كارثة مقبلة.. الأعلى للإعلام يحذر من هذا الأمر بالذكاء الاصطناعي

بعد إمام عاشور.. 4 عوامل تفسد مخطط الأهلي لخطف فتوح الزمالك

ب100 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

جثة وسط الزراعات.. عامل يقتل سائق فى بنى سويف ويختبئ من الأمن بأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

كل ماتكبر تحلى.. بلية بطلة فيلم العفاريت بعمر 36 عاما.. شاهد

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ