محافظ القليوبية يتفقد مشروعات جارى تنفيذها بالقناطر الخيرية

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية بمدينة القناطر الخيرية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك لمتابعة الأعمال ودفعها وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ لتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة وإدخالها الخدمة لتخدم مواطني المدينة.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال الفرش الطبي والإداري لمستشفى القناطر الخيرية، حيث تم الإنتهاء من الفرش الطبي بنسبة 90% والفرش الإداري بنسبة 100% ، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء بكل قطاعات المستشفى وتشغيل المصاعد الكهربائية، كما تم ضخ المياه والغاز الطبيعي للمستشفى وأصبحت جاهزة للتشغيل .

وأجرى المحافظ جولة ميدانية بأقسام المستشفى، التي تم الانتهاء من فرشها حيث تفقد المحافظ القسم الداخلي ووجه بالحفاظ على الفرش والعمل على النظافة أولا بأول لحين تشغيل المستشفى وافتتاحها، مشيدا بالمستوى المتقدم ونوعية الفرش المستخدم بأقسام المستشفى كما تفقد المحافظ قسم الحضانات، حيث تم توريد 10 حضانات من أصل 25 حضانة و3 أجهزة تنفس صناعي للحضانات من اصل 10 جهاز كما تم توريد عدد 12 جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة وتوريد 30 سرير للعناية المركزة وتم الانتهاء من تركيب الأشعة المقطعية، ووجه المحافظ بضرورة عمل أشعة رنين بالمستشفى لخدمة المرضى .

وأكد المحافظ أنه يتابع بشكل يومي أعمال فرش مستشفى القناطر الخيرية المركزي للانتهاء منها وإدخالها الخدمة لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية، مشيرا أنه يتم فرش المستشفى على أعلى مستوى سواء في الأجهزه والمعدات والتجهيزات الطبية أو الفرش الإداري لتقديم خدمة مميزة للمرضى وتهيئة الجو الملائم للطاقم الطبي والإداري .

وجدير بالذكر أن مستشفى القناطر الخيرية تبلغ تكلفتها 485 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و30 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى ٢٤ حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوي المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة ٢٢٠ سرير .

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء السوق الحضاري الجاري إنشاؤه بالقناطر الخيرية، وذلك بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب حيث تم إنشاء عدد 20 محل تجاري بمساحة 6 مترمربع لكل محل وسيتم تشطيبهم على أعلى مستوى من الخامات وتأجيرهم لشباب المنطقة وبلغت تكلفة المشروع 3 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذه إلى 80% .

كما وجه المحافظ بإنشاء عدد 20 باكية أخرى بنفس المنطقة لاستغلال المساحات المتبقية، بالإضافة إلى عمل سويقات إضافية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم فضلا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء .

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتي القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة بالمدينتين، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 38% وجاري إنشاء القواعد الخرسانية وتم الانتهاء من السور الخارجي .

وأكد المحافظ أن المحطة الوسيطة تقام على مساحة 4.5 فدان وتستوعب 10 آلاف طن يوميا. وسيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40% وسيتم الانتهاء منها في شهر أكتوبر القادم، وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد المحافظ على حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية، حيث تسعى المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تغطي جميع مدن المحافظة بمدينة بنها على مساحة 9.5 فدان، لتخدم مدن بنها وكفر شكر وإنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة بالخانكة على مساحة 3.5 فدان لتخدم مدينة الخانكة للقضاء على مشكلة القمامة بالإضافة إلى توسعة المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة لاستيعاب أكبر قدر من المتولد من القمامة بشبرا الخيمة .