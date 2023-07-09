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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: توريد 25 عربة طعام متنقلة للعمل بكورنيش النيل الجديد ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لتفقد المرحلة الثالثة من إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل والذي يتم تنفيذه ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذى لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، والذي يبلُغ طوله 550 متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن إقامة تنفيذ بعض المشروعات لتوفير فرص عمل جادة للشباب. 

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وتفقد المحافظ، أعمال تكسية حوائط الأسوار بالرخام وتركيب الأسوار الحديدية، كما تم الانتهاء من عمل رامبات بين المرحلة (ج) والمرحلة (د) للتسهيل على المواطنين وإبراز الشكل الجمالي للممشى، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال والاستعداد لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة. 

وفى سياق متصل، تفقد المحافظ، أحد النماذج التى تم الانتهاء منها لجدارية تم تصميمها بسور السكة الحديد لعمل رسومات فنية أو إعلانات تجارية ضمن خطة المحافظة لتطوير سور السكة الحديد بمدينة بنها بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد ليتناسب مع أعمال التجميل والتطوير التى تتم بمدينة بنها. 

وشدد الهجان، خلال الجولة أعمال تطوير كورنيش النيل والممشى الجديد الذي تم إنشاؤه في الناحية الشرقية للرياح التوفيقي في الطريق الذي تم تنفيذه بطول 1.5 كيلو متر تقريبا من كوبري المصنع الحربي حتى كوبري الطريق الزراعي، والتي قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذه بالتنسيق مع المحافظة ليعمل أيضا كواصلة لربط مدينة بنها بطريق بنها المنصورة الجديد.

و تفقد المحافظ، 25 عربة طعام تم توريدهم كنموذج لإقامة مشروعات للشباب، موجها بسرعة البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لطرحهم للشباب واستغلال المنطقة كمتنفس للمواطنين. 

واستكمل الهجان، الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية لدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، وتفقد أيضا أعمال تطوير مدخل بنها القبلي.

وتابع المحافظ: ويتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل لتحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز، بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون واجهة لكل المارين بالطريق الزراعي.

القليوبية محافظ القليوبية بنها كورنيش النيل القاهرة الإسلامية والفاطمية

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