الابن البار.. حاول إنقاذ والده بجسده فاحترقا معا| تفاصيل صادمة

لم يكن عم رضا ونجله أحمد يتخيلان أن عودتهما عقب الإجازة، لفتح مطعم الفول والفلافل الذي يمتلكانه ستكون الحلقة الأخيرة في مسيرتهما الحياتية، وذلك بعدما شبت النار في المطعم نتيجة تسرب غاز.

حاول الشاب أحمد إنقاذ أبيه من النيران بكل ما أؤتي من قوة إلا أنه لم يتمكن بعد أن التهمت النيران جسديهما وهو يحتضن والده في محاولة لحمايته من النيران، ليلقيا ربهما وهما يحتضنان بعضهما البعض.

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة صباحا، حيث بدأ عم رضا عبد البديع 60 عاما فى تجهيز أدوات الطعام داخل محل الفول والطعمية بصحبة نجله أحمد بمدينة قها محافظة القليوبية إلا أنه فوجئ باندلاع النيران داخل المحل بسبب تسرب الغاز.

الابن حاول إنقاذ والده من النيران

هرع الابن على الفور محاولا إنقاذ والده من الحريق وقام باحتضانه ولكن النيران التهمتهما ولقيا مصرعهما حرقا داخل المحل.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

وقال أحد شهود العيان إن "النيران بدأت من باب المطعم حيث كانت طاسة الزيت تعمل، وفجأة انفجر المنظم الخاص بأنبوب الغاز فنتج عنه اشتعال نيران ضخمة بشكل سريع ، بينما كان الأب صاحب المطعم ونجله بالداخل يجهزان عجينة الطعمية الفلافل استعدادا لطهيها في الطاسة التي اشتعلت".



وأضاف أن: "الأب كان جالسا على الأرض في المكان المخصص لتجهيز الطعام، بينما كان ابنه يحتضنه لحمايته من النيران، لذلك كان الأخير الأكثر تضررا من النيران".

وتابع : "التهمت النيران ظهر الابن بشكل شبه كامل لأنها كانت قادمة من خلفه" ، موضحا أن "ما زاد من المأساة أن الابن الأصغر كان خارج المطعم وقت الحريق، ولم يتمكن من إنقاذ والده وشقيقه الأكبر، وكان يصرخ في الشارع لتجميع الأهالي لإنقاذهما".

ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق نشب في مطعم مأكولات أسفر عن مصرع أب وابنه من العاملين بالمطعم وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن ضحيتي الحادث وانتداب المعمل الجنائي؛ لفحص الحريق، وبيان أسبابه وملابساته.



وتلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل مطعم فول وطعمية، بشارع القيسارية في مدينة قها وانتقلت أجهزة الحماية المدنية في القليوبية وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.



وأسفر الحريق عن مصرع شخصين هما أحمد رضا عبدالبديع 29 سنة ووالده رضا عبدالبديع قاسم 60 سنة ونقلا إلى مستشفى قها، وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثتين وطلب تحريات المباحث وانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وبيان أسبابه وملابساته.