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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المحاور المرورية بشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية  جولة لمتابعة أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحى غرب شبرا الخيمة والذي يعد من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة، والذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر شمالًا.

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وتابع المحافظ أعمال وضع طبقة السن والذي تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بطول كيلو وبعرض 50 مترًا، موجهًا الشركة المنفذة ببذل المزيد من الجهد، وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال، مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف، مشددًا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف فى التوقيتات المحددة.


وأوضح المحافظ، أن تطوير شارع أحمد عرابي يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير وتنظيم الشارع، حيث تم وضع خطة متكاملة لتنظيم وتطوير الشارع وتحويله إلى محور مروري يربط مدينة شبرا الخيمة بالطريق الدائري وشبرا بنها الحر، وقد تم إدراجه ضمن خطة تطوير الطرق المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري. 


وشدد على نواب رئيس حي غرب شبرا الخيمة بضرورة التواجد الميداني بالشوارع، ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام، موجهًا بتوحيد الجهود للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة، وضبط جميع المركبات والأشخاص الذين يقومون بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام العمال بارتداء الزي الرسمي لهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم. 


وأثناء الجولة لاحظ المحافظ سيارتين ملاكي تسيران عكس الإتجاه بدوران مطلع شارع أحمد عرابي بطريق شبرا الحر، والأخرى بنزلة شارع أحمد عرابي بطريق شبرا الحر، وعلى الفور أصدر تعليماته بسحب رخص السائقين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، للحفاظ على سلامة المواطنين.

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