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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القليوبية: انطلاق حملات المرحلة الثالثة للموجة 21 لإزالة التعديات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، على انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ، والتي تستمر حتى يوم ٢٨ يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية. 

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وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ومختلف جهات الولاية بدأت يوم السبت إطلاق حملاتها لإزالة التعديات فى كل بقعة من بقاع المحافظة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ووحدة المتغيرات المكانية وفروعها بالمراكز للتصدى لأيه محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أى مخالفة سواء قائمة أو فى المهد .

وأوضح محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية، قد تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة الــ 21 لإزالة التعديات، تم إزالة عدد ٢٠٧ حالة مباني بمساحة ٢٦٠٢٦م وعدد ٦٤ حالة زراعة املاك خاصة بمساحة ٣٠٤٧١م .

وأضاف المحافظ، أنه خلال المرحلة الثانية  للموجة 21 لإزالة التعديات، تم ازالة عدد ٣٩ حالة مباني بمساحة ٤٠٨٣٨م وعدد ١٦ حالة زراعة املاك خاصة بمساحة ٣٥٩٦م وكذلك عدد ٢١ حالة زراعة املاك ري بمساحة ٨٠٤٠ م ( ١ فدان  ٢١ قيراط ٢١ سهم).

من ناحية أخرى، قامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن واحياء المحافظة بالمرحلة الثالثة بتنفيذ حملات مكبرة امس السبت اسفرت عن ازالة عدد 8 حالات تعدى على الاراضي الزراعية بمساحة 426م2 
وشدد محافظ القليوبية، علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة بالموجة ألـ 21 خلال مراحلها المتتابعة، موجهاً بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

القليوبية محافظ القليوبية لأراضي المملوكة للدولة الأراضى الزراعية رئيس مجلس الوزراء

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