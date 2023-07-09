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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التفاضل والتكامل يرسمان الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة في القليوبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة شعبة رياضة في القليوبية، امتحان مادة التفاضل والتكامل رياضة البحتة، وعددهم ٦٩٨٨ طالب وطالبة ، وعبر الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان حيث جاءت جميع الأسئلة في مستوى جميع الطلاب ومن النماذج التي تدربوا عليها.

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من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها، وكذلك واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية ، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الثانوية العامة بلغوا 48516 طالب وطالبة منهم 20356 طالب وطالبة علمي علوم و7227 طالب وطالبة علمي رياضة و20933 طالب وطالبة أدبي ويؤدون امتحاناتهم داخل اللجان على مستوى 12 إدارة  تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.

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