داليا الأتربي: تحرير سيناء شاهد على قوة الإرادة المصرية والقوات المسلحة قدمت تضحيات خالدة

تقدمت الدكتورة داليا الأتربي بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى المجيدة لتحرير سيناء، مؤكدة أن هذه الذكرى ستظل شاهدًا حيًا على قوة الإرادة المصرية وقدرتها على استعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية.

وأكدت الأتربي أن عيد تحرير سيناء يمثل رمزًا خالدًا للتضحية والفداء، حيث سطر أبطال القوات المسلحة أروع البطولات، وقدموا أرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، حتى عادت سيناء كاملة إلى أحضان مصر.

وأضافت أن هذه المناسبة تجسد ملحمة وطنية متكاملة، لم تقتصر على النصر العسكري فقط، بل امتدت إلى نجاح الدبلوماسية المصرية في استكمال مسيرة استرداد الأرض، بما يؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية حقوقها بكافة الوسائل.

وشددت على أن الدولة تواصل جهودها لتنمية وتعمير سيناء، وتحويلها إلى نموذج متكامل للتنمية الشاملة، في إطار رؤية القيادة السياسية لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.