برلماني: مشروع “The Spine” رسالة ثقة عالمية في قوة الاقتصاد المصري

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن إطلاق مشروع “The Spine” باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه يمثل خطوة استراتيجية تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات ضخمة في توقيت يشهد تحديات عالمية معقدة.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المشروع لا يقتصر فقط على كونه استثمارًا ضخمًا، بل يُعد نموذجًا متكاملًا للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن توفير أكثر من 155 ألف فرصة عمل يعكس الأثر الإيجابي المباشر على سوق العمل وتحسين مستويات المعيشة.

رؤية تنموية طموحة تقوم على جذب الاستثمارات

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة مصطفى مدبولي، تواصل تنفيذ رؤية تنموية طموحة تقوم على جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدًا أن هذه المشروعات الكبرى تسهم في دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الصناعة والسياحة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشروع يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج، بأن مصر ما زالت واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وإصلاحات اقتصادية مستمرة.

وأوضح جابر أن الأهمية الحقيقية للمشروع تمتد إلى ما يحققه من عوائد اقتصادية مستدامة، سواء من خلال الإيرادات الضريبية أو تنشيط حركة السوق، فضلًا عن دوره في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والتجارة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات العملاقة التي تعزز مسار التنمية الشاملة، وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة.

