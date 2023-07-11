غياب 80 طالبا عن امتحانات الميكانيكا في القليوبية

كشفت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية غياب 80 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء، حيث أدى طلاب شعبة علمي رياضة امتحانات مادة الديناميكا، فيما لم تشهد لجان المحافظة اليوم أي مشكلات أو ضبط حالات غش أو حالات مرضية بين الطلاب والملاحظين.

وأوضح بيان غرفة العمليات أن امتحانات الثانوية اليوم مرت بهدوء دون مشاكل أو ما يعكر الصفو.

وكانت آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية تباينت حول امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، حيث انقسم الطلاب بين مجموعة أكدت صعوبة الامتحان وأنه كان غير ملائم في الوقت، ومستوى التفكير فيه فوق الطالب المتوسط.

والفريق الآخر أن الامتحان متوازن وبه عدد من التكات، خاصة في أسئلة المثالي لقياس التفوق، وهي تحتاج لعمق في التفكير ووقت طويل لحله.

من جانبها، قالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن نحو 48886 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية، وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير جميع مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه جرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات، لا سيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.