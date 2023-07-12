عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة تنفيذ مقايسات الصرف الصحي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة تنفيذ مقايسات الصرف الصحي في المناطق الخدمة الجديدة بالغردقة.

 

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة المياه، أن عددا من محطات رفع الصرف الصحي دخلت الخدمة، موضحًا بأن هناك أكثر من 12 تقسيم داخل مدينة الغردقة، منها منطقة الكوثر وطريق المطار ومنطقة غرب الحجاز ومنطقة ديرمار مينا ومنطقة الميناء من ميدان السقالة وحتى مسجد الوهاب وخلف القسم القديم، تم دخول خدمة الصرف الصحي بها، وأن الشركة تستقبل على مدار اليوم المواطنين المتقدمين لعمل المقايسة الخاصة بكل مبني سكني للحصول على هذه الخدمة.

 

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إزالة جميع غرف الصرف في جميع المناطق التي تم دخول الخدمة بها مع إعطاء مهلة للاهالي بحد أقصى 15 يوليو الجاري للتقديم على مقايسة الصرف الصحي.

البحر الأحمر البحر الاحمر اليوم الصرف الصحى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر المهندس محمد عيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صافرة القمة تثير أزمة.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

ترشيحاتنا

الكرملين يرد على شائعات وصول مجموعة فاجنر إلى قاعدة نووية روسية

مصر للطيران تختتم غدا الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الأفاعي والحيوانات السامة تنتشر في دولة عربية

وزير الرياضة: فخور بتنظيم مصر بطولة العالم للخماسي الحديث وحصد أول ميدالية

فشلت في الصعود بـ مصر | أسعار الذهب عالميا في أعلى مستوى لها من 3 أسابيع

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ