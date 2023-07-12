محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة تنفيذ مقايسات الصرف الصحي

شدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة تنفيذ مقايسات الصرف الصحي في المناطق الخدمة الجديدة بالغردقة.

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة المياه، أن عددا من محطات رفع الصرف الصحي دخلت الخدمة، موضحًا بأن هناك أكثر من 12 تقسيم داخل مدينة الغردقة، منها منطقة الكوثر وطريق المطار ومنطقة غرب الحجاز ومنطقة ديرمار مينا ومنطقة الميناء من ميدان السقالة وحتى مسجد الوهاب وخلف القسم القديم، تم دخول خدمة الصرف الصحي بها، وأن الشركة تستقبل على مدار اليوم المواطنين المتقدمين لعمل المقايسة الخاصة بكل مبني سكني للحصول على هذه الخدمة.

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إزالة جميع غرف الصرف في جميع المناطق التي تم دخول الخدمة بها مع إعطاء مهلة للاهالي بحد أقصى 15 يوليو الجاري للتقديم على مقايسة الصرف الصحي.