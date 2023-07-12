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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بعدد من قرى أبو حماد بالشرقية

ثروت سويلم ، عضو
ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية

طالب النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بسرعة انهاء  اعمال وتسليم مشروع الصرف الصحى بعدد من قري مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية .

وقال سويلم في تصريحات صحفية اليوم ، إن لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد حمودة اوصت خلال مناقشة طلب احاطة بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي العباسة الكبري وكفر ابونجم  وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءة محطة التل الكبير لتستوعب صرف القريتين بتكلفة 25 مليون جنية بناء علي توجيهات وزير الإسكان أثر طلب  احاطة سابق .

وأفاد مسئولى الشركة القابضة لمياة الشرب، في ردهم علي طلب الاحاطة ان الشركة  المسئولة عن تنفيذ المشروع انتهت من  الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطه  وكذلك الانتهاء من أعمال خط الطرد بطول 8100 م فضلا عن الأعمال المدنية بمحطة الرفع ، وتم تسليم الأعمال بالشبكه والخطوط الرئيسية والفرعية لشركة  مياه الشرب والصرف بالشرقية  بطول ..4500 م

وأكدت وزارة الاسكان ، انه جاري  انهاء 6000 م طولي  من قيمة الأعمال المنفذة  خلال شهر مايو ويونيو  حيث تبلغ قيمة المشروع حتي الآن 42 مليون جنيه ، علي ان يتم  التشغيل التجريبي قريبا.

كما أكد المهندس ممدوح رسلان في رده علي طلب الاحاطة انه  أصدر تعليمات بقيام شركة مياة الشرب والصرف بالشرقية بالأشراف علي التوصيلات المنزلية وتقسيط التكلفة علي 5 سنوات تسهيلا علي الأهالي الذين  عانوا كثيرا لتحقيق  حلم العمر بالصرف الصحي.

وأوضحت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف انها  ستكون مسؤوله تماما عن صيانة التوصيلات المنزلية والخارجية بصفة مستمرة مؤكدة ان سبب تأخير التشغيل يعود إلي أن الأهالي لم يتقدموا بطلبات لتنفيذ الشركة التوصيلات المنزلية.

ووعد  المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة في حالة موافقة الأهالي علي توصيل التوصيلات المنزليه سيتم خلال شهر إنهاء المشروع .

مشروع الصرف الصحي محافظة الشرقية قرى مركز لجنة الاسكان وزير الإسكان

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