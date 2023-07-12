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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ معارض ريادة الأعمال للنشء

صدى البلد

واصلت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة تنفيذ الأنشطة الصيفية داخل مراكز الشباب، وذلك من خلال استمرار تنفيذ المعارض والتدريبات الخاصة بشعب التوجيه والتأهيل المهني وريادة الأعمال للنشء في مجالات ( الخياطة -الجلود - الريزين -المشغولات اليدويه-الاركيت-الاكسسورات-السجاد اليدوي -الفخار - الخيوط -النجاره )  بمراكز  التوجيه والتأهيل المهني داخل مراكز الشباب بواقع ثلاثة أيام تدريبية من كل أسبوع وذلك علي مدار العام.

وذلك بهدف تنمية قدرات النشء الإبداعية والابتكارية بصوره إيجابية وتنمية وعيهم بأهمية استثمار أوقات الفراغ بصورة فعالة.

والجدير بالذكر أنه يتم أيضًا تنفيذ معارض بيع داخل مراكز الشباب اضافة الي المعارض القومية بالمحافظات وذلك بمشاركة ٨١٠ ناشئ في جميع الشعب علي مستوي الجمهورية.

الإدارة المركزية التأهيل المهني الأنشطة الصيفية الإدارة المركزية لتنمية النشء الجمهوري الخيوط الذكر الشباب والرياضة السجاد اليدوى المهن المشغولات المشغولات اليدوية المحافظ المركزى تأهيل بوزارة الشباب والرياضة جميع الشعب زارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية على مستوى مستوى الجمهورية ى مستوى الجمهورية وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب

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