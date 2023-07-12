مصر أكتوبر يثمن استضافة مصر لقمة دول الجوار لحل الأزمة السودانية

ثمن حزب مصر أكتوبر استضافة مصر امؤتمر قمة دول جوار السودان غدا الخميس لبحث توافق وطني لإيجاد حل سلمي سريع لإنهاء الصراع الحالي وبحث تداعيات الازمه على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية واهمها والوقف الفوري لأعمال إطلاق النيران والعوده لمفاوضات السلام بالتنسيق من خلال المسارات الإقليمية والتسوية اللأزمة بعيدا عن التداخلات الخارجية.

وأكدت الدكتوره جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر فى بيان صحفى لها أن اقتراح مصر لاستضافة قمة دول جوار السودان لأنها المعنية بحل الأزمة السودانية ويعكس دور مصر الافريقي والإقليمى بين الأطراف المتصارعة فى السودان و حياد مصر في الأزمة المعقدة من خلال علاقات مصر الطيبة بدول الجوار وخاصة بعد عقد مايقرب من اثني عشر لقاء لوقف إطلاق النيران بين طرفي النزاع ولم يتم الالتزام.

واضافت أن هذه الدعوة تأتي انطلاقا من تقدير مصر منذ إندلاع الصراع المسلح وتقديمها كافة المساعدات الطبية و الغذائية وفتحها الحدودها أمام الأشقاء السودانيين الراغبين هربا من نيران الصراع حصد أرواح المدنيين الأبرياء.

وثمنت الدكتورة جيهان مديح الاتجاه إلى فرض عقوبات علي عدم التزام أحد الطرفين مع وجود قوات حفظ السلام لحقن الدماء للالتزام ببنود الإتفاق وان تتوصل القمة لاتفاقات ملزمه للطرفين واهمها احترام الهدنة، وتوفير مسارات آمنة لدعم المدنيين وتوفير الدعم الإغاثي في المناطق التي تشهد إشتباكات وإطلاق للنار، مشيرة الى ان مصر دائما تفضل الحلول السلميه وتسعي إليها.