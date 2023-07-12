عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيت الأبيض: «الناتو» وجه رسالة قوية بشأن ضم أوكرانيا لحلف الأطلسي

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكدت مسؤولة بالبيت الأبيض، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن عن خطتها الأمنية لأوكرانيا خلال فعالية تعقد، اليوم الأربعاء، مع الدول الأعضاء بمجموعة السبع، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

txt

البيت الأبيض: الإعلان عن ضمانات أمنية لأوكرانيا اليوم مع مجموعة السبع

وأوضحت أماندا سلوت، مديرة شؤون أوروبا بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، أن رسالة الحلف العسكري تجاه التوقعات بخصوص انضمام أوكرانيا للحلف كانت إيجابية، وقالت «من وجهة نظرنا إنها رسالة قوية وواعدة».  

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش القمة في فيلنيوس، أمس الثلاثاء، عن استيائه من أن حلف شمال الأطلسي لم يقدم إطارًا زمنيًا لانضمام بلاده إلى الحلف.

البيت الأبيض أوكرانيا ش مجموعة السبع اخبار التوك شو الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

أخوها جه وشافهم في وضع مخل.. تفاصيل احتجاز شاب في عمارة 30 بالجيزة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: الإعلان عن ضمانات أمنية لأوكرانيا اليوم مع مجموعة السبع

ترشيحاتنا

بعد الإعلان عن أماكن جديدة بقطاع الكهرباء.. اعرف شروط التعيين بالوظائف الحكومية

الحمد لله أنا بخير .. تركي آل الشيخ ينفي الصورة المتداولة له على سرير المرض

هدية ذهب ببلاش| ميكروباصات كينج لونج 2023 بـ مبادرة الإحلال بهذا السعر

«البحوث الإسلامية» يعلن إطلاق مسابقة «بنت الأزهر الوافدة» بالتعاون مع مدن البعوث

بيراميدز يصدم الأهلي بشأن صفقة مصطفى فتحي

ارتفاع محدود في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

فيديو

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

من السجدة إلى قسم الشرطة.. قصة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

هزة جديدة في أسعار الذهب واستقرار الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ