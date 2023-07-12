رائدة في التصنيع العسكري.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بهدف متابعة سير العمل بالشركة.

وأوضح محمد صلاح أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص على القيام بها داخل الشركات والوحدات التابعة للاطمئنان على مسيرة العمل والإنتاج.

وفي بداية الجولة، اطلع الوزير على عرض تقديمي حول أنشطة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة والمؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية.

وعقب التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة، تفقّد الوزير خطوط الإنتاج داخل الشركة (مصنع 18 الحربي)، والتي تضم مجمعين صناعيين بإجمالى 30 مصنعا، وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن الشركة تعد رائدة الصناعات المتخصصة في مصر ولها دور حيوي في كلا المجالين العسكري والمدني، حيث تنتج المادة الدفاعة للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادي والثنائي والثلاثي والكروي والخراطيش الاحتراقية، وكذلك المادة الدافعة للمحركات الصاروخية مثل “الوقود الصلب المتجانس والمختلط والسائل”، وفى مجال الكيماويات تنتج الشركة النيتروسليلوز والوقود الصاروخي المختلط وكلورات الصوديوم كمنتج وسيط، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات فى تصنيع منتجات مدنية مثل البارود المستخدم فى خراطيش الصيد والنيتروسليلوز الحبيبي الذى يستخدم فى صناعة الأحبار والنيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات بالإضافة إلى إنتاج زيت الطعام والمسلى والمخصبات الزراعية والمنظفات والمطهرات.

زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل

واستمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزي الإنتاج الحربي، للعاملين بمختلف خطوط الإنتاج وحرص على التعرف على مقترحاتهم الخاصة بكيفية زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل.

ووجّه الوزير بالمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي.

وشدد على ضرورة قيام عناصر الأمن الصناعى بمتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والمتابعة المستمرة لارتداء العاملين لمهمات الأمان أثناء عملية الإنتاج، مع ضرورة اتباع جميع المحاذير للتخلص الآمن من المخلفات والمعالجة من خلال نظام صرف صناعى يحقق أمان البيئة والتخلص من المخلفات الصناعية الضارة.

ووجّه بالحرص على تنظيم الدورات التدريبية للمهندسين والكيميائين والمحاسبين والفنيين وغيرهم من العاملين بما ينعكس على قدراتهم بشكل إيجابي والوصول إلى منتج يطابق المواصفات العالمية.

المشروعات القومية

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" تنتج المفرقعات التى تعتمد عليها أعمال التفجير للتعمير وشق الطرق كما تساهم فى المشروعات القومية لمحاجر شركات الأسمنت وخدمات التعدين والتفجير تحت الماء، كما تتعاون الشركة (مصنع 18 الحربي) مع "نالكو" الأمريكية لاستخدام مادة البيوريت لتنقية مياه الصرف الصحى، والتى تعد واحدة من أحدث طرق تكنولوجيا المعالجة الكيميائية، وتمت الاستعانة بها بنجاح بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في بلانة بمحافظة أسوان ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرم الشيخ.

وقال إن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أصدر خلال الجولة التفقدية توجيهات تتعلق بأهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بجميع القطاعات التابعة للشركة مع تنفيذ سياسة ترشيد المصروفات بجميع أشكالها، كما وجّه بضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير وتمكين الشباب واستثمار بطاقاتهم.

مصنع 18 الحربي

كما شدد وزير الإنتاج الحربي، على عدم إغفال محاسبة المقصرين وتوقيع جزاءات رادعة على أي مقصر في جميع الشركات والوحدات التابعة ووجّه بالتزام العاملين بالشركة (مصنع 18 الحربي) بالتركيز الكامل خلال العمل واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وارتداء ملابس ومهمات الأمن الصناعي، خاصةً أن العمل بالشركة ذو طبيعة خاصة تقتضي الحذر في التعامل مع المواد والأدوات والمعدات المتاحة.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمي إلياس، عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس مصطفى عامر، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس حاتم صلاح الدين، رئيس قطاع الأراضي، والمهندس أشرف حلمي، رئيس قطاع المشروعات، ومحمد درويش، رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، والدكتور مهندس عماد درويش، المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، ومحمد أبو المجد، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وعمرو عبد المنعم، رئيس القطاعات المالية والاقتصادية.