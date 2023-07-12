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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حصاد صناعة النواب بدور الانعقاد الثالث.. 127 اجتماعا ومناقشة 111 طلب إحاطة

إجتماع لجنة الصناعة
إجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان

كشف تقرير انجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، لدور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني، عن الجهد المبذول من اللجنة  من خلال مناقشات موضوعات هامة تخص القطاع الصناعي أو مناقشة مشروعات قوانين بجانب الزيارات الميدانية ومناقشات طلبات الإحاطة.

عقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث ١٢٧ اجتماع بإجمالي عدد ساعات  ١٤٠ ساعة وتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام وقطاع الثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي فقد ناقشت اللجنة ١١١  طلب إحاطة من إجمالي ١٢٧ طلب إحاطة تم إحالتهم للجنة والتي أعدت  بشأنها مذكرات للعرض علي المستشار الدكتور حنفي جبالي .

وفيما يخص الإطار التشريعي ،  بلغ إجمالي عدد المشروعات التي نظرتها اللجنة ٦ مشروعات قوانين وهي مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل بشأن اصدار قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية المرخص لها ، مشروع قانون مقدم من النائب شحاته ابو زيد بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها ، مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم بشأن اصدار الصناعة الموحد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأهلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، مشروع قانون مقدم من النائب احمد بلال البرلسي بشأن إنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج.

كما ناقشت اللجنة حوالي ١٦ موضوع  من الموضوعات ذات الأهمية والتي تمس مجالات الصناعة منها ، وضع استراتيجية ثابتة للصناعة المحلية،  وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال وتطوير هيئة الثروة المعدنية وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية و موضوع متابعة لمراحل تطوير واستكمال اعمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطوير وتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ودمج مصانع بير السلم في الاقتصاد الرسمي ، وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة والمغلقة.

وعقدت اللجنة عدد من جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين والعديد من مؤسسات المجتمع المدني كاتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية لمناقشة الملفات الحيوية في قطاع الصناعة اهمها عرض الدكتور محمد شاكر استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما عرض الدكتور محمود عصمت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام .

كما قامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية أهمها تفقد شركتي كيما ١و ٢ بمحافظة أسوان وايضا زيارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس وايضا زيارة المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية وزيارة المناطق الصناعية بمحافظة بور سعيد.

وناقشت اللجنة مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بشأن قطاع الصناعة والهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

لجنة الصناعة بمجلس النواب دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعى الثاني القطاع الصناعى قطاع الاعمال العام

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