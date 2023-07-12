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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان جديد من بايدن بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مجموعة السبع ستقوم بزيادة مساعداتها لأوكرانيا والإنفاق الدفاعي، لافتًا إلى أن مستقبل كييف أولوية لمجموعة السبع.

وأضاف بايدن في كلمة خلال مؤتمر صحفي للمجموعة بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن مجموعة السبع ستقدم التزامات طويلة الأمد لأوكرانيا.

ولفت إلى أن قادة المجموعة اتفقت على خطة عمل شاملة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، مشيرًا إلى أن مجموعة السبع ستجعل كييف أكثر قوة أرضًا وبحرًا وجوًا.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الأربعاء إن التعهدات الأمنية لأوكرانيا الصادرة عن عدة دول في إطار مجموعة السبع تهدف إلى أن تكون جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل لدعم كييف.

وأوضح شولتز لوسائل الإعلام أن الأمر يتعلق بشراكة أمنية مطلوبة بشكل عاجل والتي ستمكن الدول المشاركة من تحديد مساهماتها ودعمها لكييف، ودمج هذه المساهمات في استراتيجية طويلة الأجل يمكن لأوكرانيا الاعتماد عليها.

الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن مجموعة السبع أوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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