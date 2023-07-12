الأسهم الإماراتية تواصل الصعود.. والسيولة تتخطي 2.4 مليار درهم بالأسواق اليوم

واصلت الأسواق المحلية الإماراتية مسارها الصاعد خلال جلسة اليوم وسط ارتفاع التداولات، إذ تخطت سيولة السوقين 2.44 مليار درهم موزعة بواقع 1.24 مليار في سوق أبوظبي، ونحو 1.2 مليار في سوق دبي.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.337% إلى 9621.62 نقطة خلال جلسة اليوم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 1.24 مليار درهم.

وشهدت الجلسة تداول نحو 319.86 مليون سهم عبر 17967 صفقة.

وبلغت مشتريات المؤسسات من الأسهم ما قيمته 952.4 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 937.3 مليون، ليكون صافي استثماراتهم خلال الجلسة نحو 15.1 مليون درهم كمحصلة شراء.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" تداولات سوق أبوظبي بما يزيد على 211 مليون درهم ليغلق السهم على ارتفاع بنسبة 0.08%، تبعه من حيث قيمة التداولات "أدنوك للغاز" بنحو 184.65 مليون درهم وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 2.11%.



وحل سهم شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة في طليعة الرابحين في سوق أبوظبي خلال الجلسة، إذ صعد السهم 8.36%، تبعه إسمنت الخليج بارتفاع نسبته 6%.

وواصل المؤشر العام لسوق دبي ارتفاعه خلال جلسة اليوم بنسبة 0.04% إلى مستوى 3987.07 نقطة، بعد تداولات نشطة تخطت 1.19 مليار درهم وتوزعت على نحو 1.2 مليون سهم تم تداولهم من خلال 17977 صفقة.

وشهدت جلسة التداول ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة وهبوط أسعار أسهم 12 شركة.

وتصدر "الاتحاد العقارية" الأسهم النشطة في سوق دبي بتداولات تخطت قيمتها 284.9 مليون درهم، تبعه "جي أف إتش" المالية بواقع 188.38 مليون درهم.

وفي ما يخص الأسهم الأكثر ربحية، جاء "الفردوس القابضة" في الطليعة بصعوده 14.98%، تبعه "دبي للمرطبات" بارتفاعه 12.15%.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب 179.67 مليون درهم، في حين بلغت مبيعاتهم نحو 112 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 164.3 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 165.1 مليون درهم.

وبالنسبة للمستثمرين الخليجيين بلغت قيمة مشترياتهم 65.59 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 115 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 409.55 مليون درهم لتشكل ما نسبته 34.1% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 392 مليون درهم لتشكل ما نسبته 32.68% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 17.5 مليون درهم كمحصلة شراء.