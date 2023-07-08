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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان|توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لإعادة تدوير النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصُحار

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

وقّع ميناء صُحار والمنطقة الحرة اتفاقية تأجير أرض مع شركة نظام النخبة لإدارة النفايات الخطرة (شركة منطقة حرة)، والتي ستشهد إقامة مصنع لإعادة تدوير النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصُحار، باستثمار إجمالي قدره 3,5 ملايين دولار أمريكي.

بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز ممارسات إدارة النفايات في المنطقة، وتعزيز الاستدامة وقطاع الاقتصاد الدائري في ميناء صُحار والمنطقة الحرة.

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ويتمتع المصنع الذي ستبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع، بالقدرة على معالجة أنواع متنوعة من النفايات الناتجة عن الصناعات، وسيضمن الامتثال للوائح والتشريعات المحلية والدولية لتوفير بيئة خالية من التلوث.

كما سينتج المصنع العديد من المنتجات النهائية، بما في ذلك الزيت الثقيل الذي يُستخدم في الماكينات بطيئة الحركة، وغبار الكربون ذو التلوث المنخفض المناسب لصناعة المنتجات الأسمنتية والصناعات الإنشائية للطرق.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية 40 طنًّا يوميًّا، ومن المتوقع زيادتها إلى 80 طنًّا يوميًّا في غضون عام واحد.

وقال شيف سوود الشريك المساهم في شركة نظام النخبة لإدارة النفايات الخطرة: إن اختيار المنطقة الحرة بصُحار لإقامة المصنع تمثِّل نقطة تحول مهمة في رحلة الشركة نحو إعادة تدوير النفايات الخطرة، باستخدام التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة، مؤكدًا عزم الشركة على المساهمة في تعزيز الاقتصاد الدائري، وعلى أن نكون رائدين في السير نحو مستقبل أكثر استدامة.

من جانبه قال عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصُحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صُحار: إن الاتفاقية تعزز الالتزام الراسخ بالتنمية المستدامة وخصوصًا في ما يتعلق بالاقتصاد الدائري وطموح الشركة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز رائد للحلول المبتكرة بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040".

 

اقتصاد عمان ميناء صحار تدوير النفايات الصناعية اخبار الخليج مال واعمال Finance Real Estate

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