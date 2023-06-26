اقتصاد عمان|ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.44 %

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4768.22 نقطة مرتفعًا بـ7ر20 نقطة وبنسبة 0.44 %مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4747.56 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و874 ألفًا و472 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 9ر1 %، مقابلةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و819 ألفًا و961 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.338 %عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.94 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 312 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 10.84 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 270 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 41ر9 %، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 41 ألف ريال عُماني وبنسبة 1.43 بالمائة.