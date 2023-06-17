اقتصاد عمان|6.3 % ارتفاع إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي

ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية أبريل 2023 بنسبة 6.3 بالمائة ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني.

أوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة ليصل إلى 25.2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل الماضي.

أشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 46.3 بالمائة تلاه قطاع الأفراد بنسبة 44.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.5 بالمائة ليبلغ 27.2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 3.7 بالمائة لتبلغ 17.9 مليار ريال عُماني.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 52.3 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 28.2 بالمائة و16.6 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.