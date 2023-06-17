عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان|6.3 % ارتفاع إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي

البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني

 ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية أبريل 2023 بنسبة 6.3 بالمائة ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني.

أوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة ليصل إلى 25.2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل الماضي.

وزير الأوقاف ومفتي سلطنة عمان: التمكن من اللغة العربية ضرورة لفهم النص

اقتصاد عمان|مايو المقبل.. بدء تطبيق المواصفة القياسية الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية

أشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 46.3 بالمائة تلاه قطاع الأفراد بنسبة 44.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.5 بالمائة ليبلغ 27.2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 3.7 بالمائة لتبلغ 17.9 مليار ريال عُماني.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 52.3 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 28.2 بالمائة و16.6 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

البنك المركزي العماني ارتفاع الإئتمان اخبار الخليج اقتصاد عمان مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مصير حسين الشحات مع الأهلي

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تستطلع هلال شهر ذي الحجة.. غدا

ترشيحاتنا

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

أوكرانيا تعلن وفاة 16 شخصا و31 في عداد المفقودين جراء الفيضانات الأخيرة

أكبر معمرة في العالم من مواليد 1900.. وموسوعة جينيس لا تعترف بها

تغير المسار.. إعلامي يكشف آخر مستجدات تجديد حسين الشحات للأهلي

حسام موافي: المصريون لايؤمنون بثقافة الفحص الدوري للاطمئنان على الصحة

دعاء ذي الحجة للأبناء .. أحب الأيام إلى الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

لو بتكسّر على طول| هذه الفيتامينات مقوية لـ «الأظافر».. خبيرة تغذية توضح

كيفية علاج احتقان الحلق فى الصيف

خست 20 كيلو .. صور أثارت الجدل لـ شذى حسون

فيديو

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ