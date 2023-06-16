عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف ومفتي سلطنة عمان: التمكن من اللغة العربية ضرورة لفهم النص

لقاء وزير الأوقاف
لقاء وزير الأوقاف ومفتي سلطنة عمان

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، وذلك بحضور السفير خالد محمد عبد الحليم راضي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان. 

 

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات الأوقاف والشئون الدينية، وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان أنه يجب أن نفرق بوضوح بين الثوابت والمتغيرات والأصول والفروع. 

 

وأكد وزير الأوقاف أن إنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتخلف ، كما أن إنزال الفروع منزلة الأصول يؤدي إلى إشكالات كبيرة في الفهم والتطبيق على أرض الواقع، كما أكد كل من سماحة المفتي ووزير الأوقاف على أهمية التمكن من اللغة العربية لفهم النص فهمًا صحيحًا سواء للمفتي أم المفسر أم المجتهد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

عرض رسمي من سيلتافيجو الإسباني لضم نجم الأهلي.. تفاصيل

كولر يقرر رحيل رباعي الأهلي عن الفريق بالميركاتو الصيفي |تعرف عليهم

بعد بنزيما.. اتحاد جدة يحسم صفقة عالمية جديدة

إعارة 4 لاعبين ومقابل مادي لانتقال "بوبو" فيوتشر إلى الأهلي

375 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023

ترشيحاتنا

الصين تعليقًا على زيارة بلينكن: أبوابنا دائمًا مفتوحة للحوار

منتج فني شهير يتزوج 11 امرأة ويجمع بين 5 زوجات| شاهد

احترس من أشعة الشمس.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الساعات المقبلة

إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بـ تجارة عين شمس عبر ums

الحاجة تفيدة: طلبت من الرئيس عمرة واستجاب ليها أثناء زيارته للبحيرة

مع اقتراب العيد.. احترس من نحر الأضاحي خارج المجازر| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

انتشر في بلاد عربية.. معلومات خطيرة عن وباء يهدد العالم

طريقة عمل سلطة المكرونة بالبسطرمة| شهية وغير تقليدية

عمرها آلاف السنين.. لغز أسوار من الحجارة الضخمة على طول نهر النيل في مصر

فيديو

دماء على الثوب الأبيض.. سر مقتل طبيب الساحل ودفنه في عيادته / فيديوجراف

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ