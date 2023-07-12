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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث مروع بـ أمريكا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

قالت شرطة ولاية إلينوي الأمريكية، إن حافلة اصطدمت بثلاث سيارات تجارية كانت متوقفة على منحدر مخرج للطريق السريع 70 في جنوب إلينوي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من ركابها وإصابة 14 شخصًا على الأقل.

وأضافت أن ذلك حدث في حوالي الساعة 1:55 صباحًا على منحدر الخروج إلى منطقة الراحة في سيلفر ليك غربًا في مقاطعة ماديسون.

وتم نقل أربعة من الجرحى جوا إلى المستشفيات بواسطة مروحية وعشرة على الأقل في سيارات الإسعاف.

وقالت شرطة ولاية إلينوي، إنه لم يصب أحد في المركبات التجارية بأذى.

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وقالت المتحدثة باسم شرطة الولاية، ميلاني أرنولد، إن المركبات التجارية المعنية كانت نصف مقطورات.

وأضافت أن الحادث أغلق حركة المرور المتجهة غربًا على I-70 ولكن تم فتح ممر واحد فيما بعد بين علامتي 28 و 24.

شرطة ولاية إلينوي أمريكا

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