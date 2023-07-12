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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الجيلي مع الكب كيك

كب كيك الجيلي
كب كيك الجيلي

يعد الجيلي من أشهى الحلويات التى يمكن تقديمها للأطفال والكبار خلال الصيف .. فكيف تقدمينها بقيمة غذائية أعلى ومذاق شهي.

نعرض لكم طريقة عمل الجيلي بالكب كيك وذلك من خلال خطوات الشيف سالى فؤاد. 

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مقادير كب كيك الجيلي
كوب زيت
كوب لبن 
2 كوب سكر
3 كوب دقيق 
4 بيض فانيلا 
رشة ملح 
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
جيلي أنواع
نصف كوب ماء مغلي
نصف كوب ماء بارد
كريمة مخفوقة جاهزة 
كريز مسكر

طريقة عمل كب كيك الجيلي
* ضعي الزيت مع السكر واللبن والبيض والفانيلا واخفقيهم جيدا ثم ضعي رشة ملح صغيرة واستمري فى الخفق جيدا 
* اخلطي البيكنج بودر مع الدقيق وضعيهم بالتدريج على الخليط السابق مع التلقيب وضعيهم فى قوالب الكب كيك وادخليهم الفرن حتى النضج ويترك حتى يبرد
* اذيبي كل نوع جيلي في بولة على النار بها الماء المغلي ثم انزليها و ضيفي الماء البارد وقلبيهم وضعي الجيلي على الكب كيك 

ادخلي كب كيك الجيلي الثلاجة حتى تمام التماسك ثم يقدم ويزين بالكريمة والكريز

الجيلي الكب كيك الشيف سالى فؤاد طريقة عمل كب كيك طريقة عمل كب كيك الجيلي سالي فؤاد

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