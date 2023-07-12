روسيا تقلب الموازين.. موسكو توجه ضربة قوية لخطط حلف الناتو

قالت صحيفة “فيساو” البرتغالية، اليوم الأربعاء، إن فشل الهجوم المضاد لـ الجيش الأوكراني قد أدخل تعديلات جادة على خطط حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية، أنه "يمكن للمرء أن يفهم خيبة أمل الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، لكن أعضاء حلف شمال الأطلسي يشعرون بنفس الشعور، التقدم في الهجوم المضاد بطيء وغير محسوس تقريبا”.

وأشارت إلي أن “الوضع الحالي قد غير جميع الحسابات السياسية والعسكرية للحلفاء".

واضافت: “خطط ممثلو دول الناتو لتقدير الهجوم المضاد للقوات المسلحة لأوكرانيا، لكن كييف لم تظهر أي نتائج واضحة، وحطمت جزءا من وحداتها الجاهزة للقتال ضد التحصينات الدفاعية للجيش الروسي”.