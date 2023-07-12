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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة يمكن خير .. بعد صلح رامي صبري وعمرو مصطفى

عمرو مصطفى- رامي
عمرو مصطفى- رامي صبري

انتهى الخلاف بين الفنان رامي صبري والملحن عمرو مصطفى بالصلح بين الطرفين بعد أزمة أغنية "يمكن خير" بعد أن قام الأخير بغلقها على يوتيوب، وجاءت المصالحة عبر إذاعة "نجوم إف.أم" وعلى الهواء مباشرة.

وأثناء حلول عمرو مصطفى ضيفا على برنامج "أجمد 7 الساعة 7" عبر نجوم إف أم، قام رامي صبري بإجراء بمداخلة على الهواء وقال: "نفتخر بوجود عمرو مصطفى لكن مينفعش تختلف بطريقتك دي ومينفعش تطلع تقول إني سرقت منك الأغنية".

عمرو مصطفى يعتذر لـ رامي صبري .. والأخير: إنسى اللجان

بعد أزمة "يمكن خير".. انتهاء الخلاف بين رامي صبري وعمرو مصطفى

وأضاف رامي صبري: "انا دايما بدافع عنك يا عمرو وبقول انت أطيب واحد في الدنيا وانتوا فاهمينه غلط ولحد إمبارح مدافع عنك رغم أنك وقفت أغنيتي من يوتيوب".

واعتذر عمرو مصطفى لـ رامي صبري قائلا: "اعتذرلك يا رامي لكن أنت المفروض تكتب أن أغنية (يمكن خير) لحن عمرو مصطفى ورامي صبري وأنا أكتر واحد بدافع عنك يا رامي وحصل خير ومتفرحش الناس فينا".

وتابع عمرو مصطفى: "مش هرفع قضية على رامي صبري والأغنية هترجعله وخلاص لأني بحبه وبحب كل الفنانين ولكن مينفعش يبوظوا هيبتي في المزيكا".

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