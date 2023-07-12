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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يتيح تصفح المخطوطات والوثائق لأول مرة

الازهر
الازهر

شهد ركن متحف المخطوطات بجناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الثامنة عشرة؛ إقبالا كثيفا على التصفح بالـ "QR Code" الذي يتيح التصفح والاطلاع على المخطوطات، و نوادر المطبوعات التي تتميز بتنوع علومها وفنونها مثل "تخليص الإبريز في تلخيص باريس"، و"تاريخ الكيمياء والصيدله عند قدماء المصريين"، كما يتيح الـ "QR Code" عرض مجموعة متميزة من الوثائق التاريخية التي تحكي دور الأزهر الوطنى ومواقف علماء وشيوخ الأزهر البطولية و المشرفة، فضلا عن ركن الصور التاريخية المميزة للجامع الازهر الشريف على مر عصوره.

 
ويحتفي جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب هذا العام بفضيلة الشيخ سليمان دنيا، بعد أن قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اختياره ليكون «شخصية الجناح»، باعتباره أحد قامات الأزهر الشريف وأحد رجاله البارزين.


تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والأفلام الوثائقية والمسابقات العلمية عبر شاشاته التفاعلية العملاقة، فضلا عن الندوات الثقافية خلال أيام المعرض، سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية.

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة و إصدارات متنوعة.

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