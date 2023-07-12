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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب شاحن الموبايل.. الحماية المدنية توجه تحذيرات مهمة للوقاية من الحرائق

خطورة الشواحن
خطورة الشواحن

علق اللواء محمد عبدالقادر، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة سابقا، على وفاة أسرة فيصل المكونة من أب وأم وابنيهما في حريق بسبب انفجار بطارية الموبايل خلال الشحن، مشددا على ضرورة التأكد من فصل جميع الأجهزة الكهربائية قبل النوم، أو الخروج من المنزل.

وأكد "عبدالقادر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” تقديم الاعلامية انجى انور عبر قناة “etc ” والمذاع في مساء اليوم الأربعاء، أنه رغم تكرار التحذيرات الا الناس لا تصدق أن ارتفاع درجات الحرارة وضعف التأسيس الكهربائي للمنازل قد يتسبب في كوارث يدفع ثمنها الأرواح والاموال.

وطالب اللواء محمد عبدالقادر، بفحص شواحن الهواتف المحمول في حالة سقوطها على الأرض، مؤكدا أنها ترتفع درجة حرارتها أو يحصل انفجار لبطاريات الموبايل،  كما دعا لعدم وضع الشواحن خلف الاثاث او الستائر لانها الاكثر عرضة لالتقاط شرز الكهرباء والتسبب في الحريق.

الحماية المدنية الأجهزة الكهربائية اسرة فيصل درجات الحرارة الكهرباء

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