أهالي مطوبس يطالبون بإغلاق شاطئ اليوم الواحد لخطورته الشديدة

كشف عبد الدايم ابو حامد أحد أهالي مطوبس بكفر الشيخ كواليس والتي وقع على أحد شواطئها حادثة 3 حالات غرق لسيدتين وشاب من عائلة واحدة، أن اليوم حدثت حالة وفاة جديدة بنفس الشاطئ.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجى انور عبر قناة etc المذاع مساء اليوم الأربعاء ، أن شط مصيف اليوم الواحد في مدينة مطوبس مغلق بشكل رسمي ولكن ليس مغلق بشكل واقعي، ولا توجد اي لوحات إرشادية تحذر من خطورة الشاطئ او عدم النزول فيه، رغم خطورة الشاطئ نتيجة الدوامات والمنحدرات واحتوائه على الكثير من الجيوب والحفر المائية.



ضرورة غلق الشاطئ بشكل رسمي



وطالب بضرورة غلق الشاطئ بشكل رسمي وواقعي ووضع لافتات لتحذير لحماية اولاد واهالي كفر الشيخ، مؤكدا ان الشاطئ في غاية الخطورة والريبة ويحوى الكثير من المنحدرات لان السدود مكعمولة بشكل افقي.

وأكد ان الصيادين هم من تمكنوا من انتشال جثث الضحايا، لان الشاطئ لا يتوفر به فرق إنقاذ او معدات انقاذ .