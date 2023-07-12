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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المصيف خلص عليهم.. تفاصيل مؤلمة في وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب الدوامات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم تكن الأسرة التي ذهبت إلى شاطىء مطوبس بمحافظة كفر الشيخ للاستمتاع بمياه البحر هربا من حرارة الجو، تتخيل أبدا أن هذه الإجازة ستكون سببا في نهايتهم جميعا، وذلك بعد أن غرقوا في مياه البحر بسبب الدوامات والتيارات المائية الشديدة التى تسببت في غرق سيدتين وشاب من أسرة واحدة، بيتحول المصيف إلى كارثة كبرى لهذه الأسرة. 

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تفاصيل الواقعة

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم غرقاً قبالة شاطئ مطوبس المغلق بمحافظة كفر الشيخ، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثث الثلاثة وجرى نقلها إلى مستشفي رشيد العام، لقربه من موقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع حادث غرق لسيدتين وشاب من أسرة واحدة، أثناء الاستحمام في مياه شاطئ مطوبس المغلق، وجرى انتشالهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

تحذيرات من نزول البحر

من جانبه، ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أهالي المحافظة بعدم النزول لمياه البحر المتوسط بمصيف اليوم الواحد بمطوبس المغلق منذ عدة سنوات لخطورته ووجود دوامات وتيارات مائية شديدة القوة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلي الشاطئ إلا أن بعض الأهالي مازالوا يقصدونه رغم خطورته على حياتهم.

أسرة واحدة الدوامات بمطوبس تفاصيل الواقعة تفاصيل مؤلمة مياه البحر

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