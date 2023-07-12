مكتبة الإسكندرية : الفكر المتطرف يفرض وصاية الرأي الواحد على النشء

قال الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الفكر المتطرف يفرض الوصاية على النشء ،معقبا:"رأى واحد وفكرة واحدة هى المسيطرة على العقل".



وأكد أحمد زايد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، على ضرورة أن يربى النشء بطريقة مختلفة، حيث الأفكار والآراء المتعددة، بعيدا عن سيطرة الفكر المتطرف.

معرض القاهرة الدولى

وأوضح الدكتور أحمد زايد، ان مكتبة الاسكندرية، حريصة على تنظيم معرض كل عامل، تكاملا مع معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأشار زايد، إلى أن مكتبة الإسكندرية، تنظم العديد من الندوات الثقافية ويتم نشرها فى أكثر من مكان، منها موقع المكتبة، وبعض الجامعات.