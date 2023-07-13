منخفض الهند الموسمي.. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة| فيديو

نسب الرطوبة تجعلنا نشعر بدرجة حرارة محسوسة 38 درجة مئوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الطقس خلال هذه الأيام يتأثر بمنخفض الهند الموسمي، وهذا المنخفض يحمل كتل هوائية حارة تمر على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، تؤدي لارتفاع كبير في نسب الرطوبة، مما يشعرنا بـ ارتفاع كبير بـ درجات الحرارة، على الرغم من أن درجات الحرارة في الظل تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم من المتوقع أن تسجل 35 درجة مئوية، ولكن نسب الرطوبة تجعلنا نشعر بدرجة حرارة محسوسة 38 درجة مئوية.

وأضافت «منار غانم» خلال تصريحات تلفزيونية، أن فترات النهار تشهد زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، مما يساعد على الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ويكون الطقس فترات النهار حار رطب على المناطق الشمالية والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

الطقس سيكون شديد الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارا في المناطق الجنوبية بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبالنسبة لفترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا في فترات الصباح الباكر، ويكون الطقس معتدلا على أغلب محافظات الجمهورية.

الأرصاد.. نشاط نسبي لـ الرياح

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه يوجد نشاطا نسبيا للرياح بمعظم المحافظات، مما يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وعدم الشعور بنسب الرطوبة خلال المساء وساعات الليل.