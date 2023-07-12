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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

موجة حارة لمدة أسبوع| الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس خلال الأيام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة على القاهرة الكبرى، وباقي محافظات الجمهورية.
 

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فيما أكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة تسير بنفس المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين الـ 34 والـ 35 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة والذي يعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، منوهة بأنه متوقع بداية من غدًا الخميس أن يكون هناك مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة ويتراوح من درجتين لـ 3 درجات. 

موجة حارة تضرب البلاد
 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن السبب في ارتفاع درجات الحرارة غدًا تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة ما بين الـ 36 والـ 38 درجة مئوية ومع زيادة نسب الرطوبة قد تصل لـ 40 مئوية في بعض المناطق من القاهرة الكبرى، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد ما ببين الـ 43 والـ 45 درجة مئوية خلال فترات النهار.

ولفتت إلى أن الموجة الحارة بدايتها غدًا الخميس ومستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشددة على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام غطاء للرأس أثناء التواجد خارج المنزل.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة توك شو صدى البلد

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