في رسالة خطية..الأمم المتحدة تطالب بوتين بتمديد اتفاقية "الحبوب عبر البحر الأسود"

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين ،اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعث برسالة خطية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 يوليو يقترح فيها طريقة للمضي قدما في تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب عبر البحر الأسود والتي من المقرر انتهاؤها في الـ17 من يوليو الجاري.

وقال إن الهدف منها هو إزالة العقبات التي تؤثر على المعاملات المالية من خلال البنك الزراعي الروسي ، وهو مصدر قلق كبير عبر عنه الاتحاد الروسي ، وفي نفس الوقت السماح باستمرار تدفق الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

تم التوقيع في اسطنبول على حزمة من الوثائق الخاصة بتوريد المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق الدولية في 22 يوليو 2022. ، كما تم التوقيع في اسطنبول على حزمة من الوثائق الخاصة بتوريد المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق الدولية.

وتم إبرام الاتفاقيات لمدة 120 يومًا ، وتم تمديدها في نوفمبر من العام الماضي لنفس الفترة.

أعلنت روسيا تمديد الاتفاق لمدة 60 يومًا ، محذرة من أن هذا سيكون وقتًا كافيًا لتقييم تنفيذ المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة في 18 مارس 2023.

وفي 18 مايو ، تم تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين آخرين حتى 17 يوليو.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق إن تمديد صفقة الحبوب غير وارد ما لم يتم تنفيذ الحزمة الروسية من اتفاقيات اسطنبول ، مضيفًا أن الاتفاق لا يزال قيد التنفيذ فقط فيما يتعلق بإمدادات الحبوب الأوكرانية.