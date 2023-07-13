محمد فاروق: مصطفى فتحي وقَّع للنادي الأهلي.. تفاصيل

كشف محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، عن توقيع مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، والمعار من نادي التعاون السعودي، للقلعة الحمراء خلال الصيف الجاري.

وكتب فاروق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مصطفى فتحي أهلاوي، اللاعب وقَّع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي منذ دقائق».

أبدى النادي الأهلي رغبته في ضم اللاعب مصطفى فتحي إليه، إلا أن هناك صعوبة في الأمر بسبب رغبة نادي بيراميدز في الإبقاء عليه ضمن لاعبي الفريق، حيث استقر مسئولو بيراميدز على تفعيل بند الحصول على مصطفى فتحي نجم الفريق المُعار من التعاون السعودي

بدأ مسئولوا نادي بيراميدز في التحرك السريع للاحتفاظ بالاعب مصطفى فتحي، بعد ما دخل النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد معه