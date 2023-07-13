بالرقص.. شاهد أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

ونشر باهر المحمدي لاعب نادي الإسماعيلي، فيديو عبر خاصية ستوري «انستجرام»، لـ إمام عاشور عقب أنباء توقيعه للنادي الأهلي.

و ظهر إمام عاشور وهو يرقص في فرح مروان حمدي ، مما أثار دهشة الجمهور .

حسم الإعلامي هاني حتحوت الجدل حول حضور إمام عاشور، لاعب ميتيلاند الدنماركي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها مساء اليوم، على ستاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري الممتاز.

قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" بصفته لاعب سابق في الزمالك أو محتمل انتقاله للأهلي، هذا أمر صعب".

أضاف:" بعد نشر إمام عاشور صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لدقائق وهو يأكل العنب، حذفت هذه الصورة مرة أخرى".

أوضح هاني حتحوت:" مانعلمه عن قصة إمام عاشور، تم الاتفاق على البنود الشخصية بين إمام والأهلي، سيتقاضي في الموسم الواحد 14 مليون جنيه، ويتواجد ضمن الفئة الأولى".