من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

تساؤلات عدة أثيرت مؤخرا حول هوية المذيع "المتورط" فى تلك الفضيحة التي هزت مؤخرا عرش هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إلا أنه في المقابل قد كشفت الهيئة البريطانية وزوجته فيكى فليند هويته وهو المذيع البارز في هيئة "بى بى سى" البريطانية إدواردز، والذى يواجه منذ عدة أيام العديد من الاتهامات ذات الطبيعة الجنسية.

وقد قامت زوجته فيكى فليند مؤخرا بكتابة بيان قامت بإرساله لوكالة "بى أيه" البريطانية للأنباء قائلة أنها تقوم بإدلاء تلك البيان بالنيابة عن زوجها هيو إدواردز، وذلك بعد حوالي 5 أيام صعبة جدا بالنسبة إلى تلك العائلة ، ومعاناة زوجها من بعض الاكتئاب.

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية

وأضافت فيكى فليند قائلة إن زوجها سيقوم بالرد على المقالات التى تم نشرها عنه مؤخرا أن مقدم برامج مشهور قد قام بدفع أموال لقاصر لم يعرف إن كانت ذكرا أو أنثى وذلك ليقوم في المقابل بإرسال إليه صورا ذات طابع إباحى.

وفقا لصحيفة ذى صن قامت "بى بى سى" بتعليق الأحد عمل إدواردز وهو يبلغ من العمر 61 عاما ويعد من أبرز صحفى بى بى سى وقد قامت الشرطة بالتحقيق مع عدد من الأطراف، من بينهم البى بى سى ومقدّم الشكوى وعائلته. إلا أنه في المقابل لن تتّخذ الشرطة أى إجراء آخر.