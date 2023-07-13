عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

من هو مذيع بي بي
من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية

تساؤلات عدة  أثيرت مؤخرا حول هوية المذيع "المتورط" فى تلك الفضيحة التي هزت مؤخرا عرش هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إلا أنه في المقابل قد كشفت الهيئة البريطانية  وزوجته فيكى فليند  هويته وهو المذيع البارز في هيئة "بى بى سى" البريطانية إدواردز، والذى يواجه منذ عدة أيام العديد من الاتهامات ذات الطبيعة الجنسية.

وقد قامت زوجته فيكى فليند مؤخرا بكتابة بيان قامت بإرساله لوكالة "بى أيه" البريطانية للأنباء قائلة أنها تقوم بإدلاء تلك البيان بالنيابة عن زوجها هيو إدواردز، وذلك بعد حوالي 5 أيام صعبة جدا بالنسبة إلى  تلك العائلة ، ومعاناة زوجها من بعض الاكتئاب.

من هو  مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية

وأضافت فيكى فليند  قائلة إن  زوجها  سيقوم  بالرد على المقالات التى تم نشرها عنه مؤخرا  أن مقدم برامج مشهور قد قام بدفع أموال لقاصر لم يعرف إن كانت ذكرا أو أنثى وذلك ليقوم في المقابل بإرسال  إليه صورا ذات طابع إباحى.

وفقا لصحيفة ذى صن قامت "بى بى سى" بتعليق الأحد عمل إدواردز وهو يبلغ من العمر 61 عاما ويعد من أبرز صحفى بى بى سى وقد  قامت الشرطة بالتحقيق مع عدد من الأطراف، من بينهم البى بى سى ومقدّم الشكوى وعائلته. إلا أنه في المقابل لن تتّخذ الشرطة أى إجراء آخر.

هيئة بى بى سى هيئة بى بى سى البريطانية هيو إدواردز هيئة الإذاعة البريطانية مقدم برامج مشهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

حسن شاكوش يتورط .. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش| القصة الكاملة

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

غير قادرة على الإقلاع..مقطع فيديو لقائد طائرة إسبانية يطلب نزول 20 راكبا..شاهد

فيديو لسقوط شاب بشكل مؤلم في حفل موسيقي.. تفاصيل

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه.. شاهد

ترشيحاتنا

تعرف على أهداف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية 

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت بعد تقرير التضخم

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 13-7-2023

خناقة عيال.. قرار عاجل بحق ماكس مطلق الرصاص على رأس ابن كرداسة

اليوم.. اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

بالرقص.. شاهد أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

فيديو

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ