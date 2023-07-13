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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تعلن انفصالها عن زوجها

نسرين طافش
نسرين طافش

أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

 

وكتبت:" لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء و سلام ، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.  نسرين طافش".


 

كشفت الفنانة نسرين طافش عن السبب وراء ابتعادها عن الغناء منذ فترة، مؤكدة على أن تقديم الأغاني يحتاج إلى شركةإنتاج كبيرة وأموال أكثر.

وأضافت نسرين خلال حلولها ضيفة على برنامج The Insider بالعربي أنها قررت الابتعاد عن الغناء والتركيز على التمثيل فقط خلال الفترة القادمة.

وتابعت طافش أنها تولت مهمة الإنتاج لنفسها فى العديد من الأغاني وتسببت هذه المهمة فى إفلاسها لكون الأغاني تحتاج مصاريف كثيرة وعائدها ليس بالشكل الذى يعوض هذه المصاريف.

وأضافت طافش أن تنتظر خلال هذه الفترة عرض فيلمها الجديد فى القلب مع الفنان خالد سليم، مشيرة أن الفيلم يتم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية وليس فى السينمات.
 
 

الفنان خالد سليم الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها

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