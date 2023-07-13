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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 3 آلاف سائح على متن 16 رحلة طيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، قرابة 3 آلاف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على 16 رحلة طيران دولية أوربية، ضمن 132 رحلة طيران، يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي، حتى غدًا الجمعة، مع تطبيق الإجراءات اللازمة للركاب الوافدين.

 

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 16 رحلة طيران 

وتبين من جداول التشغيل اليومية أن من المقرر أن يصل اليوم 16 رحلة بينها 5 رحلات من دولة إيطاليا، 4 رحلات من التشيك، ورحلة من بولندا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من المانيا وأخرى من هولندا.

 

وتجري السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، تطبيق إجراءات احترازية وأمنية، مع تسهيل تلك الإجراءات للسياح الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط، حتى وصولهم للفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم في مرسى علم.

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية، أن مطار مرسى علم الدولي، يستقبل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى غدًا الجمعة، 132 رحلة طيران تصل من 11 دولة أوربية، اغلبها من دول بولندا والتشيك، وألمانيا، وإيطاليا، سويسرا، وبلجيكا.

 

وتشهد فنادق محافظة البحر الأحمر ومنتجعاتها المختلفة ارتفاع معدلات الإشغالات الفندقية، خاصة الفنادق والمنتجعات بمدينتي الغردقة ومرسى علم، حيث ارتفعت نسب الإشغال.

 

وساعدت السياحة الداخلية على وصول معدلات الاشغال إلى أعلى معدلاتها، وخاصة في المناسبات والأعياد، والرحلات البحرية لها النصيب الأكبر في الأنشطة التي يقوم بها النزلاء، حيث إن الكثير من رواد منطقة الجونة يفضلون الرحلات إلى الجزر، بينما هناك الكثير أيضا من يفضلون الغوص والسنوركلنج.

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