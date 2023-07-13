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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خاص|السفير التركي لدى القاهرة: هناك برامج تعليمية جيدة مع مصر في المستقبل

السفير التركي صالح
السفير التركي صالح موطلو شن برفقة الصحفية نادين أبو السعود

قال السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن أن قرار رفع العلاقات الدبلوماسية يساهم في تطوير العلاقات الثنائية ثقافياً كما يساهم في التعاون في مجال الصناعة والمجال التقني والموصلات، كما تخلق فرص جديدة في العديد من المجالات مثل التجارة والاقتصاد  كل هذا ‏يعزز العلاقات أكثر وهذا سيعود بالنفع على كلتا  الدولتين‎.‎

وأضاف موطلو شن في حوار لـ موقع "صدى البلد" أن الحوار السياسي سيكون بين البلدين متبادل في كل المجالات في المستقبل. 

وأوضح موطلو شن أن كلا البلدين يحظوا بالتعاون في العديد من المجالات والتعاون المستمر بين البلدين مبني على الثقة المتبادلة ‏والاحترام وهذا التطور يخلق فرص تعاون جديدة بين الشعبين الشقيقين‎.‎

وقام موطلو شن بتصريح خاص عن زيارات مستقبلية متبادلة بين مسؤلين من كلا البلدين مثل وزراء التجارة ووزاراء التكنولوجيا والثقافة.

وأضاف شن بأنه سوف تنظم كلٍ من مصر وتركيا  العديد من الفعاليات والأنشطة كأي دولتين صديقتين شيقيتين وأنه سيقام بين الدولتين فعاليات ثقافية ورياضية ومهرجانات ثقافية بين البلدين.

كما أوضح موطلو شن أن سيكون هناك تبادل علمي وبرامج تعليمية جيدة بين مصر وتركيا في الفترة القادمة. 

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