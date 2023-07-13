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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد ومكان صلاة جنازة والد مروان عطية نجم الأهلي

مروان عطية
مروان عطية

توفى والد مروان عطية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم بمسقط رأسه بكفر الدوار على أن يعقد العزاء مساء اليوم ايضا .


وقرر مروان عطية نجم الأهلي مغادرة معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة الزمالك اليوم بعد وفاة والده.

وجاء مغادرة مروان عطية لمعسكر الأهلي لحضور وتشييع جنازة والده اليوم .

واختار مارسيل كولر المدير الفني للاهلي قائمة اللاعبين المرشحين لمباراة القمة امام الزمالك اليوم.

وتضم القائمة كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

خط  الدفاع: علي معلول- خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني

خط  الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- أحمد قندوسي- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- حسين الشحات- محمد الضاوي "كريستو"- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل "كوكا"- محمد فخري

خط  الهجوم: محمد شريف- محمود عبد المنعم "كهربا"

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