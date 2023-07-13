حملات صيانة دورية لتطهير شبكات مياه الشرب ببني مزار بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، موجها بتكثيف أعمال الصيانة الدورية وتطهير شبكات المياه على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لضمان جودة واستدامة الخدمة المقدمة والقضاء على المشكلات الناتجة عن سوء الاستخدام والضغط الزائد علي الشبكات وخاصة خلال فصل الصيف مع زيادة استهلاك المياه.

وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز بنى مزار أعمال صيانة دورية لتطهير وغسيل شبكات المياه بدائرة الوحدة المحلية لقرية الحسينية وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمركز حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب ردم آثار حفر عطل خط مياه بحى جنوب المدينة وتم عمل صبة خرسانية عقب الانتهاء من أعمال الصيانة وإصلاح العطل تيسيراً على المواطنين.

كما أنهت الوحدة المحلية أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه خط 4 بوصة بشارع المحكمة بميدان الشهداء وشارع العاشر من رمضان بحي شمال المدينة، وذلك بالتنسيق مع شبكة مياه الشرب في إطار الحفاظ على استمرارية عمل الشبكات وإطالة عمرها الافتراضي والحد من وقوع أي أعطال.